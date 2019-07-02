Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastanede hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastanede hayatını kaybetti

57 dakika önce

Ankara'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen şahıs tarafından sokak ortasında vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastanede hayatını kaybetti, System.String[]
Ankara'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen şahıs tarafından sokak ortasında vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Y. isimli şahıs elinde silahla geldiği kafenin önünde M.C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından D.Y., M.C.'ye 6 el ateş etti. Silah seslerini duyup olay yerine gelen vatandaşlar, yaralıya dakikalarca kalp mesajı yaparken, D.Y. ise olayın ardından silahını havaya kaldırarak olay yerine gelen polislere teslim oldu. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Şahısların arasında alacak verecek meselesi olduğu da iddia edildi. Ağır yaralı M.C., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı M.C.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:18 Kaynak: İHA
Kızılırmak Caddesi, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "çakarlı araç" talimatı Veterinere tecavüz eden profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat Mansur Yavaş'ın "fışkiye" göndermesinde Melih Gökçek'ten sert yanıt!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 02:15:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastanede hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]