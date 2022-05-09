Silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı - Son Dakika
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Silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

09.05.2022 17:31

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cadde üzerinde yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Burak E. isimli şahıs, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen B.G. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Burak E. kanlar içinde yere yığılırken, B.G. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı - Son Dakika


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