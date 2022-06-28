Yazmacı'nın kullandığı otomobile Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi ağır yaralandı - Son Dakika

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