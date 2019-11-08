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Silahlı saldırıyla ilgili 10 kişi tutuklandı

8 saat önce

KONYA'nın Kulu ilçesinde, husumetli oldukları Bülent M.'yi dövüp, aracına silahla ateş ettiği öne sürülen 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı saldırıyla ilgili 10 kişi tutuklandı, System.String[]

KONYA'nın Kulu ilçesinde, husumetli oldukları Bülent M.'yi dövüp, aracına silahla ateş ettiği öne sürülen 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, çarşamba günü Kulu ilçesi Ağa Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Bülent M., iddiaya göre, husumetli olduğu 10 kişi tarafından dövüldü. Bülent M. yaralı halde kaçmak isterken de aracına silahla ateş edildi. Silahlardan çıkan kurşunlardan kurtulup kaçan Bülent M., Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı'na sığındı. Bülent M., hastanede tedaviye alındı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri ise olaya karıştığı öne sürülen Murat D., Mehmet D., Adem D., İsmet M., Muhammet O., Fuat B., Fırat H., Hazar M., Osman Ö. ve  Güven Y.'yi gözaltına aldı. 10 şüpheli, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'suç örgütü kurmak, yağma, kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.


Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:45 Kaynak: DHA
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