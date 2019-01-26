Silahlı Silahlı Soyguncuyu Sopa ile Kovaladı... O Anlar Kamerada
1 saat önce
Silahlı silahlı soyguncuyu sopa ile kovaladı.
Silahlı silahlı soyguncuyu sopa ile kovaladı... O anlar kamerada Balıkesir
'de kar maskeli silahlı soygun bir yaralı
Kuyumcu silahlı kar maskeli soyguncuyu sopa ile kovaladı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit
ilçesinde kuyumcuyu silahla soymak isteyen kar maskeli kişiyi iş yeri sahibi sopa ile kovaladı. Silahlı soyguncu sokak ortasında rast gele ateş edince bir kişi yaralandı. Soygun girişimi ve kuyumcuların kendilerini savunmaları güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Edremit ilçesi Yukarı Çarşı Kuyumcular Sokağında kar maskeli bir kişi H. Yusuf B.'ye ait kuyumcuya girdi. Elinde silahını iş yeri sahibine doğrultan soyguncu iş yeri sahibinin sopalı tepkesi sonucunda kaçmak zorunda kaldı. Önce kuyumculara ateş açan ve kaçarken sağa sola ateş edensilahlı soyguncunun silahından çıkan mermilerden biri seyyar mısır tezgahı işleten Yılmaz D.isabet etti. Birçok kurşunda çevredeki iş yerlerine zarar verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken yaralı Yılmaz D. ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaçan kar maskeli silahlı soyguncunun yakalanması için Edremit Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Polis
ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:59 Kaynak: İHA
Kuyumcuyu Soymak İsteyen Silahlı Soyguncu, İş Yeri Sahibi Tarafından Sopa ile Kovalandı
Aşırı Kilo Problemi Nedeniyle Hastaneye Giden Kadının Midesinden 7 Kilo Ur Çıktı
Kalp Krizinden Ölen Çocuğu Son Yolculuğunda Köpeği Yalnız Bırakmadı
Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var