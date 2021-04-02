Silahlı sopalı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

Silahlı sopalı kavga güvenlik kamerasında

02.04.2021 11:36
Silahlı sopalı kavga güvenlik kamerasında, System.String[]

İzmir Bornova'da 24 Mart günü meydana gelen iki kişinin yaralandığı silahlı sopalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir Bornova'da 24 Mart günü meydana gelen iki kişinin yaralandığı silahlı sopalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aralarında kovalamacanın yaşandığı şahısların birbirlerine sopalarla saldırdığı, iki kişinin de silahla yaralandığı görülüyor.

Olay, 24 Mart günü İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1482 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan M.D. ile O.D., Y.K. (22) ile O.Ç.'yi (22) konuşmak için çağırdı. Tarafların sokakta bir araya gelmesiyle aralarında tartışma ve kovalamaca başladı. Y.K. ve O.Ç., M.D. ve O.D.'ye sopa ile saldırırken, M.D. ve O.D. de Y.K. ve O.Ç.'ye silahla ateş etti. Y.K. ve O.Ç., silahların ateş almasıyla bir anda yere yığılırken, M.D. ve O.D. ise kaçmaya başladı. Silahlardan çıkan bir kurşunlar, bölgedeki bir marketin camına ve bir araca da isabet etti.

O anlar kameraya yansıdı

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ayağından vurulan O.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, göğsünden iki kurşunla vurulan Y.K.'nin ise tedavi sürecinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olaydan sonra şüphelilerin kaçtığı 35 Y 6516 plakalı otomobili olay yerinin 1 kilometre ötesinde bulan polis ekipleri, M.D. ile O.D.'yi yakaladı. Kavga anları ise saniye saniye çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların aralarında kovalamaca yaşadığı, Y.K. ve O.Ç.'nin sopalarla M.D. ve O.D.'ye saldırdığı, M.D. ve O.D.'nin silahla Y.K. ve O.Ç.'yi yaraladığı görülüyor. Silah sıkan şahıslar olay yerinden kaçarken, Y.K. ve O.Ç.'nin yere yığıldığı ve çevredeki vatandaşların olay yerine gelerek sağlık ekiplerine haber vermesi görüntülere yansıyor. - İZMİR

Silahlı sopalı kavga güvenlik kamerasında
Silahlı sopalı kavga güvenlik kamerasında
Silahlı sopalı kavga güvenlik kamerasında
Silahlı sopalı kavga güvenlik kamerasında

İzmir, Silah, kavga, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı sopalı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika


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