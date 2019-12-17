Silahlı soygun girişimi (1) - Son Dakika

Silahlı soygun girişimi (1)
6 saat önce
Bankadan görüntü Güvenlik güçlerinden görüntü ANTALYA - Antalya'da bir banka şubesine silahlı soygun girişimi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:10 Kaynak: AA
Bankadan görüntü
Güvenlik güçlerinden görüntü ANTALYA - Antalya'da bir banka şubesine silahlı soygun girişimi.
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