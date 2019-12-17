Silahlı soygun girişimi (2) - Son Dakika

Silahlı soygun girişimi (2)
6 saat önce
Bankadan görüntü Güvenlik güçlerinden görüntü Toplanan kalabalıktan görüntü ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:12 Kaynak: AA
Bankadan görüntü
Güvenlik güçlerinden görüntü
Toplanan kalabalıktan görüntü ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (2)
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