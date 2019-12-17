Silahlı soygun girişimi (2) - Son Dakika

Bankadan görüntü

Güvenlik güçlerinden görüntü

Toplanan kalabalıktan görüntü ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (2)