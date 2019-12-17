Silahlı soygun girişimi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı soygun girişimi (2) - Son Dakika

Silahlı soygun girişimi (2)

6 saat önce

Bankadan görüntü Güvenlik güçlerinden görüntü Toplanan kalabalıktan görüntü ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bankadan görüntü

Güvenlik güçlerinden görüntü

Toplanan kalabalıktan görüntü ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (2)

Silahlı soygun girişimi (2)

Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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