Silahlı soygun girişimi (3) - Son Dakika

Silahlı soygun girişimi (3)
6 saat önce
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (3)
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