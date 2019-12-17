Silahlı soygun girişimi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı soygun girişimi (3) - Son Dakika

Silahlı soygun girişimi (3)

6 saat önce

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (3)

Silahlı soygun girişimi (3)

Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AESOB Başkanı Adlıhan Dere uyardı: "Sahte bilet mağduru olmayın"
Yasak nedeniyle alkol satmadığı müşterisi tarafından bıçaklandı 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen kadın, her yerde biyolojik ailesini arıyor Talihsiz vatandaş, 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı

Son Dakika Haberleri
16:40 Asgari ücret için ilk rakam belli oldu - Son Dakika
16:40 Rekabet Kurumundan Google açıklaması - Son Dakika
16:40 Kavak'ta "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" konferansı düzenlendi - Son Dakika
16:35 Marmaris yeni yıla hazırlanıyor - Son Dakika
16:35 Toroslar'da 'Sokakta Temizlik Var Projesi' devam ediyor - Son Dakika
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Son Dakika
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:44:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahlı soygun girişimi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]