Silahlı soygun girişimi (4) - Son Dakika

Silahlı soygun girişimi (4)
6 saat önce
Olay yerinde ambulans ve güvenlik güçlerinden görüntü ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:38 Kaynak: AA
Olay yerinde ambulans ve güvenlik güçlerinden görüntü ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (4)
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