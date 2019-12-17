Silahlı soygun girişimi (5) - Soygun girişiminde bulunan kişinin çıkarılma anı ve banka... - Son Dakika

Soygun girişimcisinin çıkarılma anı ve banka görevlisinin konuşması ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (5)