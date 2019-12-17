Silahlı soygun girişimi (5) - Soygun girişiminde bulunan kişinin çıkarılma anı ve banka... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı soygun girişimi (5) - Soygun girişiminde bulunan kişinin çıkarılma anı ve banka... - Son Dakika

Silahlı soygun girişimi (5) - Soygun girişiminde bulunan kişinin çıkarılma anı ve banka...

6 saat önce

Soygun girişimcisinin çıkarılma anı ve banka görevlisinin konuşması ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Soygun girişimcisinin çıkarılma anı ve banka görevlisinin konuşması ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir bankanın şubesine giren silahlı bir kişinin soygun girişiminde bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. (5)

Silahlı soygun girişimi (5) - Soygun girişiminde bulunan kişinin çıkarılma anı ve banka...

Konyaaltı, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Talihsiz vatandaş, 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı
Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

Son Dakika Haberleri
17:30 Dünyanın en eski çarşısı yılda 45 milyon ziyaretçi ağırlıyor - Son Dakika
17:30 Papa, tacizle suçlanan başpiskoposun istifasını kabul etti - Son Dakika
17:30 AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:26 Papa, tacizle suçlanan başpiskoposun istifasını kabul etti - Son Dakika
17:25 ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:33:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahlı soygun girişimi (5) - Soygun girişiminde bulunan kişinin çıkarılma anı ve banka... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]