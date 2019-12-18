Silahlı soygun girişimi - Zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Silahlı soygun girişimi - Zanlı adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Antalya'daki silahlı soygun girişimi zanlısı adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Antalya'daki silahlı soygun girişimi zanlısı adliyeye sevk edildi
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