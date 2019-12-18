Silahlı soygun girişimi - Zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı soygun girişimi - Zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Silahlı soygun girişimi - Zanlı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Antalya'daki silahlı soygun girişimi zanlısı adliyeye sevk edildi.

Antalya'daki silahlı soygun girişimi zanlısı adliyeye sevk edildi

Silahlı soygun girişimi - Zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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Son Dakika

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