Osmaniye'de yüzünü atkı ve eşarpla gizleyen silahlı soyguncu, ayakkabısından tespit edilip yakalandı

25 Kasım saat 10.30 sıralarında Pazar Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayında zanlı, polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

TABANCASIYLA BİR EL ATEŞ ETTİ

Tanınmamak için şapkasına atkı, yüzüne de eşarp saran zanlı, markete girip, işletmeci Nusret Kırpık'a tabancasını doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen şüpheli, bu sırada tabancayla bir el ateş etti. Ne olduğunu anlamayan Kırpık, koltuğundan fırlayıp, kaçarken şüpheli da korkup, kaçtı. Şüpheli koşarak ara sokaklara girip, gözden kaybolurken, olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Nusret Kırpık'ın şikayeti üzerine Kadirli Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

KİMLİĞİNİ AYAKKABISI ELE VERDİ

Kamera kayıtlarından her ayrıntıyı inceleyen polisler, kaçan şüphelinin en son görüldüğü sokakta oturanları takibe aldı. Sokakta oturan gençlerin kimliklerini saptayan polis, onların sosyal medya hesaplarını da inceledi. Aynı sokakta oturan Y.A.'nın, olay günü soygun girişiminde bulunan şüpheli ile aynı olan kırmızı beyaz desenli siyah ayakkabısının olduğu belirlendi. Evine baskın yapılan Y.A. gözaltına alınırken yapılan aramada olay günü giydiği şapka, mont ve ayakkabı bulundu.

Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.