Osmaniye'de yüzünü atkı ve eşarpla gizleyen silahlı soyguncu, ayakkabısından tespit edilip yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de yüzünü atkı ve eşarpla gizleyen silahlı soyguncu, ayakkabısından tespit edilip yakalandı

12.12.2022 14:12
Osmaniye'de yüzünü atkı ve eşarpla gizleyen silahlı soyguncu, ayakkabısından tespit edilip yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şapkasına atkı, yüzüne ise eşarp sarıp silahlı soygun girişiminde bulunan şahıs, soygun sırasında giydiği kırmızı-beyaz desenli ayakkabısından tespit edilerek yakalandı.

25 Kasım saat 10.30 sıralarında Pazar Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayında zanlı, polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

TABANCASIYLA BİR EL ATEŞ ETTİ

Tanınmamak için şapkasına atkı, yüzüne de eşarp saran zanlı, markete girip, işletmeci Nusret Kırpık'a tabancasını doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen şüpheli, bu sırada tabancayla bir el ateş etti. Ne olduğunu anlamayan Kırpık, koltuğundan fırlayıp, kaçarken şüpheli da korkup, kaçtı. Şüpheli koşarak ara sokaklara girip, gözden kaybolurken, olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Nusret Kırpık'ın şikayeti üzerine Kadirli Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Tanınmamak için her şeyi yapan silahlı soyguncu, ayakkabısından tespit edilip yakalandı

KİMLİĞİNİ AYAKKABISI ELE VERDİ

Kamera kayıtlarından her ayrıntıyı inceleyen polisler, kaçan şüphelinin en son görüldüğü sokakta oturanları takibe aldı. Sokakta oturan gençlerin kimliklerini saptayan polis, onların sosyal medya hesaplarını da inceledi. Aynı sokakta oturan Y.A.'nın, olay günü soygun girişiminde bulunan şüpheli ile aynı olan kırmızı beyaz desenli siyah ayakkabısının olduğu belirlendi. Evine baskın yapılan Y.A. gözaltına alınırken yapılan aramada olay günü giydiği şapka, mont ve ayakkabı bulundu.

Tanınmamak için her şeyi yapan silahlı soyguncu, ayakkabısından tespit edilip yakalandı

Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tanınmamak için her şeyi yapan silahlı soyguncu, ayakkabısından tespit edilip yakalandı
Kaynak: DHA
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Çatısına teleskop kurulan cami, çocukların ve gençlerin ilgisini çekiyor Çatısına teleskop kurulan cami, çocukların ve gençlerin ilgisini çekiyor Silahlı soyguncuyu giydiği ayakkabı yakalattı Silahlı soyguncuyu giydiği ayakkabı yakalattı

Kadirli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de yüzünü atkı ve eşarpla gizleyen silahlı soyguncu, ayakkabısından tespit edilip yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de yüzünü atkı ve eşarpla gizleyen silahlı soyguncu, ayakkabısından tespit edilip yakalandı - Son Dakika
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