Silahlı Soyguncu Kasadaki Paraları Gasp Etti
1 saat önce
Antalya'da kar maskeli bir kişi, market çalışanını silahla tehdit ederek kasadaki 2 bin 500 TL'yi alıp kayıplara karıştı.
Antalya
'da kar maskeli bir kişi, market çalışanını silahla tehdit ederek kasadaki 2 bin 500 TL'yi alıp kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sırasında Konyaaltı
ilçesi, Hurma Mahallesi, Boğaçayı Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Kar
maskeli bir kişi önce marketin önünde kısa bir keşif yaptı, daha sonra markete ters kapıdan giriş yapan direk kasiyer olarak çalışan 29 yaşındaki Gülsüm Ç.'ye yöneldi. Soyguncu silahla kasiyer kadını tehdit ederek kasadaki yaklaşık 2 bin 500 TL'yi alıp kayıplara karıştı. Çalışanların ihbarıyla markete Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaparken, Gasp Büro Amirliği ekipleri, ifadeler ve güvenlik kamerasından alınan görüntüler doğrultusunda bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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