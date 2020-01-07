Silahlı soyguncuya bıçakla direnirken vuruldu - Son Dakika

Sultangazi'de bir market sahibi dükkanını soymaya gelen yüzü maskeli ve silahlı soyguncuya bıçak çekince kurşunların hedefi oldu. Kaçan soyguncunun peşinden koşan yaralı adam bir süre sonra yere düştü. Yaşanan olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bir markette 2 Ocak günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli ve silahlı bir soyguncu marketten içeri girdi. Kasada kimseyi göremeyen soyguncu etrafına bakınırken, o sırada tezgahın arkasında olan market sahibi Mustafa Balta soyguncuya bıçak çekti. Balta'nın bıçağı eline aldığını gören soyguncu silahla bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Soyguncunun peşinden koşan yaralı adam, marketin önüne geldiğinde yere düştü. Omzundan vurulan Balta'nın yardımına koşan vatandaşlar yaşlı adamı hastaneye götürdü. Kendisine silah çeken soyguncuya bıçakla direnen Mustafa Balta, hastanede tedavi altına alındı. Balta'nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi.



Olayın yaşandığı gün dükkanda olan Mustafa Balta'nın oğlu Emrah Balta, "Saat 22.00 civarlarıydı. O civarlarda biz buradaydık. Marketin tam kapanacağı saatlerdi. Soyguncu girdi içeri babamı vurdu ve kaçtı. Yüzü maskeliydi, tabancası vardı. Babamı sırtından vurdu kurşun omzundan çıktı. Babam bıçak almaya çalışırken onu gördü. Babamın durumu iyi şu anda. Hastanede tedavi görüyor" dedi. - İSTANBUL