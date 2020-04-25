Silahlı soygunda 2 tutuklama - Son Dakika

Silahlı soygunda 2 tutuklama
6 saat önce
Gaziantep'te bir telefon bayisinde silahlı soygun gerçekleştiren 4 şüpheliden 2'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te bir telefon bayisinde silahlı soygun gerçekleştiren 4 şüpheliden 2'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde bir telefon bayisinden meydana gelmişti. 70 bin TL ve dizüstü bilgisayarı çalan şüphelilerin peşine düşen polisler 500 güvenlik kamerasını inceledikten sonra şahısların izine rastladı. Ekipler, 4 kişi olduğunu belirlediği şahısların eşkal ve kimlik bilgilerinin ardından adreslerini de tespit etti. Gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:54 Kaynak: İHA
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