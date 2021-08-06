Silahlı soygunda yaralanan Kübalı boksör Cruz, üst üste olimpiyat şampiyonu oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 91 kiloda Kübalı Julio la Cruz, altın madalya kazandı.
31 yaşındaki Julio la Cruz, finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden (ROC) Muslim Gadzhimagomedov ile karşılaştı.
Rakibini 5-0 mağlup eden Kübalı boksör, Rio 2016'nın ardından Tokyo'da da altın madalyaya uzandı.
Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan la Cruz, 2014 yılında ülkesinde düzenlenen silahlı soygunda kalçasından yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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