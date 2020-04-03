Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede (2) - Son Dakika

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Silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDILARKayseri'de, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Kayseri'de, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:26 Kaynak: DHA
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