Silahlı suç örgütüne geniş çaplı operasyon düzenlendi: Çok sayıda gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik il genelinde yapılan operasyonda çok sayıda adrese şafak baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Uzun süredir takip edilen örgüte yönelik Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde olmak üzere kent genelinde şafak baskını yapıldı. Çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, özel harekat polisleri koçbaşı ile içeri girdi. Şüpheliler yakalanırken, ekipleri evde silahlı suç örgütüne üye oldukları ileri sürülen şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Baskın yapılan adreslerden biri de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Leylek sokakta bulunan bir apartmandı. Özel harekat polislerinin desteğiyle içeri giren ekipleri, evde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Medeni Topaloğlu/İHA)