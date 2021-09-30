Üye Girişi
İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı - Son Dakika

İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı

30.09.2021 15:39

KONYA'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

KONYA'da  silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt içi infaz timleriyle birçok suça karıştığı, kurdukları şirketler aracılığıyla 50 milyon lira ve mal varlığı elde edindikleri belirlendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında terörle mücadele şubesi ekipleri, bir silahlı suç örgütünün kendi yapılanması içinde infaz timleri oluşturduğunu saptadı.

Suç örgütünün, infaz timleriyle 'kasten yaralama, kişiyi hürriyetten kılma', 'araç kundaklama', 'hırsızlık', 'gasp', 'sözde mahkeme kurarak yargılama', 'tehdit, haraç alma ve örgüt içi infaz' suçları olmak üzere 11 eyleme karıştığını, ayrıca örgütün finansmanı için kurdukları şirketler aracılığıyla 50 milyon lira para ve mal varlığı elde edindiklerini belirlendi.6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çalışmaların ardından bugün özel harekat polislerinin eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında 39 şüpheliden 33'ü yakalandı. Diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramada da 5 tabanca, 3 tüfek, kripto para madenciliğinde kullanılan 18 adet makine, çok sayıda mühimmat ve bunların yanı sıra dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine götürüldü. Soruşturma sürüyor.


İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı
İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı
İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı
İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı
İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı
İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı
İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı
İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel Harekat, Tragger, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey 16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar 16:05 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez 15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi 15:39 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı 15:30 Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor 14:28 Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor

Son Dakika Haberleri
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
15:45 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
15:38 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi
15:22 Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız
15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
15:11 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu
15:03 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı
Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü         
16:17
Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar         
16:10
Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
15:54
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Fındığın içinde yüzen vatandaş o görüntülere açıklık getirdi: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Fındığın içinde yüzen vatandaş o görüntülere açıklık getirdi: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor         
15:32
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı         
15:16
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz         
13:59
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 16:21:28. #1.12#
SON DAKİKA: İnfaz timi kuran silahlı suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement