Son Dakika Haberleri: Silahlı Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Silahlı Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

1 saat önce

Gaziantep'te silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Silahlı Suç Örgütüne Yönelik Operasyon, System.String[]
Gaziantep'te silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde silahlı suç örgütü kurdukları belirlenen bir çeteyi tespit etti.

Ekipler, kimlikleri belirlenen çete lideri H.K, örgütün yöneticiliğini yaptıkları belirlenen M.M.K, S.K. ve A.K. ile diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir şirkte düzenlenen operasyonda, silahlı suç örgütü lideri ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada,bir kalaşnikof tüfek, 9 dolu, 30 boş kalaşnikof mermisi, bir G-3 piyade tüfeği mermisi, 5 tabanca, 84 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 27 av tüfeği mermisi, 9 ses fişeği, 6 kurusıkı tabanca, bir sustalı bıçak, 10 uyuşturucu hap, 60 gram esrar, 100 gram uyuşturucu madde, 99 senet, 2 şirket kaşesi, 2 çek, 4 çek defteri, 4 vekaletname, 2 tapu, bir ihtarname ve çok sayıda hayali şirket evrakları, dekontlar ile çek fotokopileri ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:03 Kaynak: AA

Gaziantep, 3. Sayfa
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