Silahlı Suriyeli grup, engelli genci öldüresiye darbetti! Bursa Valiliği'nden açıklama var

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 yaşındaki E.S., Suriyeli silahlı şahıslar tarafından darbedildi. Şahıslar kan donduran anları kayıt altına alırken olaya ilişkin Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "E.S.'yi darp ettiği tespit edilen yaşı küçük yabancı uyruklu şüpheliler S.A ve İ.E., 06.09.2023 tarihinde yakalanmış, 07.09.2023 günü adli merciler tarafından tutuklanmıştır." denildi.

İNFİAL YARATTI

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 Eylül pazartesi günü yüzde 60 engelli olan 22 yaşındaki E.S bir süredir kız arkadaşını taciz ettiğini öne sürüdğü Suriyeli bir şahıs ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Daha sonra karşısında ellerinde silah ve sopalar olan kalabalık bir Suriyeli grup ile karşılaşan E.S. burada öldüresiye darbedildi. Şahıslar o anları bir de kamera ile kayıt altına aldı. Söz konusu video sosyal medyada infial yarattı.

"YAŞLARI KÜÇÜK 2 KİŞİ TUTUKLANDI"

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan 04.06.2023 günü Karacabey ilçemizde meydana gelen 'Kasten Yaralama' olayı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır. Söz konusu olay görüntülerinden hareket edilerek müşteki E.S.'yi darp ettiği tespit edilen yaşı küçük yabancı uyruklu şüpheliler S.A ve İ.E., 06.09.2023 tarihinde yakalanmış, 07.09.2023 günü çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İşte Valilik açıklaması: