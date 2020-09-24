Silahlı sürücüyü kovalayan polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalayan polis aracının kaza yapması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Kaçan araçtaki 2 şüpheli ise yardıma gelen başka bir polis ekibi tarafından yakalandı. Yanlarında silah bulunduğu için polisten kaçtıklarını söyleyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dün gece Kuzey Çevre Yolu'nda uygulama yapan polis ekipleri içerisinde Yunus Emre G. (24) ile Ahmet M.'nin (24) bulunduğu 01 SF 242 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü polislerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekibi ile kaçan araç arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında polislerin ekip aracı, Şehit Muallim Hayrullah Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. Sağlık durumları iyi olan polis memurları tedavileri için hastaneye götürülürken, meslektaşları kaçan aracın peşini bırakmadı.

Kovalamaca sırasında Sütçü İmam Kavşağı'na gelindiğinde araçtakiler yanlarındaki pompalı tüfeği yola atarak kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonunda araç durdurulurken, içerisinde Yunus Emre G. ile Ahmet M. gözaltına alındı. Araçtaki silah nedeniyle kaçtıklarını öne süren şüphelilere trafik ekipleri tarafından da 'trafik güveliğini tehlikeye düşürmek ve abartı egzoz kullanmak' nedeniyle 1600 lira trafik cezası yazıldı.