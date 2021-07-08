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Silahlı tartışmaya karışıp yaralanan oyuncu Sergen Eşme tutuklandı - Son Dakika

Silahlı tartışmaya karışıp yaralanan oyuncu Sergen Eşme tutuklandı

08.07.2021 11:15

Adana'da güvercin meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan Cono Aşireti'nin yaşamını konu alan belgesel filmin başrol oyuncusu Sergen Eşme'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

24 Haziran günü Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Şahin Y., Özgür K., Bülent Gezerli ve Ayaz Gezer, Sergen Eşme ile Serdar Gezer'in aralarında bulunduğu iki grup arasında güvercin meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda sokaktan geçerken kurşunların hedefi olan Fatih Yıldırım (37) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kavgaya karışan aralarında belgesel filmin başrol oyuncusu Sergen Eşme'nin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

OYUNCUNUN SİLAH KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde yaptığı incelemede pompalı tüfek ve tabancalara ait 50'nin üzerinde boş kovan buldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı titiz çalışma sonucunda oyuncu Sergen Eşme ve Ayaz Gezer'in olayda tabanca kullandıklarını tespit etti.

Silahlı kavgada yaralanan oyuncu Sergen Eşme tutuklandı
Sergen Eşme

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Serdar Gezer, Sergen Eşme ve Bülent Gezerli tutuklandı. Ayaz Gezer'e ev hapsi cezası verilirken, Şahin Y. ve Özgür K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı kavgada yaralanan oyuncu Sergen Eşme tutuklandı

BELGESELDE BAŞROL OYNUYOR

Sergen Eşme, Adana'da çekimleri devam eden Cono aşireti mensuplarının yaşamını anlatan "Bütün Mümkünlerin Kıyısında" belgesel filmin başrol oyunculuğunu yapıyor.

Silahlı tartışmaya karışıp yaralanan oyuncu Sergen Eşme tutuklandı

Serdar Gezer, Belgesel, Silah, Adana, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Silahlı tartışmaya karışıp yaralanan oyuncu Sergen Eşme tutuklandı - Son Dakika Magazin


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