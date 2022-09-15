15 Temmuz Darbe Girişimine İlişkin 138 Sanıklı Davada 71 Sanığın Beraatı Talep Edildi

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Silahlı terör örgütü FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak aralarında muvazzafların da olduğu 138 askerin yargılandığı davada savcılık mütalaası açıklandı. 47 sanığın cezalandırılması talep edilirken 71 sanığın beraatına ve 20 sanığın ise hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi talep edildi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında görevde bulunanların da olduğu toplamda 138 askerin yargılanmasına dün 25'inci Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda devam edildi. Duruşmaya tutuklu 5 sanık ile tutuksuz 8 sanık ve avukatları katıldı.

47 SANIĞIN HAPİSLE CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, 9 sanığın, "Anayasayı ihlale yardım" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya el konulmasına yardım" suçlarından 24'er yıldan 34 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı, 33 sanık hakkında, "Anayasayı ihlale yardım" suçundan 22,5 yıldan 30'ar yıla kadar hapis, 5 sanık hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

20 SANIĞIN KAÇINILMAZ BİR HATAYA DÜŞTÜKLERİ ANLAŞILDIĞINDAN" CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ İSTENDİ

Duruşma savcısı, 20 sanığın "üzerine atılı, 'yerine getirilmesi, görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması' nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri anlaşıldığından" diyerek, haklarında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

71 SANIĞIN BERAATI İSTENDİ

Savcı, 71 sanık hakkında ise sıkıyönetim ilan edildiğini duyduklarına dair bir delilin bulunmadığı, amirleri konumundaki kişilerin darbe faaliyeti kapsamında verdikleri emirleri yerine getirmek istemediklerini gösterir telkinlerde bulunmaları ve haklarında örgütsel bir bağlantı olduğuna dair bir tespitin olmaması gerekçesiyle beraatlarına hükmedilmesini istedi.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamak için tüm sanıklar ve avukatları süre talep etti. Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken, haklarında adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz sanıklar ise bu adli kontrollerin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tahliye ve adli tedbirlerin kaldırılmasına yönelik talepleri reddetti. Mahkeme, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 630 sayfalık iddianamede 126 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise "mala zarar verme" suçundan 8'er aydan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 14 sanığın, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", 12 sanığa "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", 4 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak", 4 sanığa, "kamu malına zarar verme" ve 2 sanığa da "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor. Haklarında sonradan dava açılan ve dosyaları ana davayla birleştirilen 12 sanığın da benzer suçlardan hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.