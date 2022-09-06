Tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

06.09.2022 14:46
Tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken MİT ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yanındaki biri insan kaçakçısı 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile yakalanan iki zanlı adliyeye getirildi.

Semra Güzel'in 2 Eylül'de İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde birlikte yakalandığı, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydı bulunan Fırat D'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tutuklanan HDP'li Semra Güzel ile birlikte yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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