Silahlı Teröristler Sınıra Çok Yakın Bir Bölgede Görüntülendi
2 saat önce
ABD askerlerinin çekilme kararının ardından yalnız kalan YPG/PKK'lı teröristler, sınırdaki mevzi hazırlama işine hız verdi.
ABD
askerlerinin çekilme kararının ardından yalnız kalan YPG/ PKK
'lı teröristler, sınırdaki mevzi hazırlama işine hız verdi. Teröristler, silahlı bir şekilde Türkiye
sınırına çok yakın bölgede devriye atarken görüntülendi.
ABD askerlerinin Suriye
'de çekilmeye başlaması ile yalnız kalan YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin Telabyad bölgesinde mevzi hazırlıklarını hızlandırdı. Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesine komşu olan Telabyad'da teröristler, operasyon korkusuyla sınır hattında bulunan evleri savunma hatlarına dönüştürüyor. Mevzi çalışmalarını hızlandıran teröristler, evlerin çatılarını da mevzi haline getiriyor. Binalarda kamufle olan teröristler mevzilerin havadan İHA'larla görüntülenmemesi için ise branda kullandıkları gözlendi.
Sınır hattında bazı teröristlerin yayan olarak devriye attıkları da görüldü. Teröristler, Türkiye sınırına çok yakın bölgede omuzlarında silahlarla görüntülendi - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:19 Kaynak: İHA
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