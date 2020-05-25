Silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı.

İlçenin Aşut köyünde, köy muhtarı Ahmet Oktay Elmas ve akrabası İsa Elmas ile Ersin ve Samet Karaçimen arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda muhtar Ahmet Oktay Elmas'ın tabancayla ayaklarına ateş açtığı Ersin Karaçimen yaralandı. Bu sırada İsa Elmas ve Samet Karaçimen de baltala birbirlerini yaraladı.

Olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Bu kişilerden Samet Karaçimen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlı muhtar ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri köye gelip olay yerinde inceleme yaparak köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Değerli Taş, Refahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 06:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Cem Uzan torun sahibi oldu
WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı         
00:24
Bikinili poz veren 62 yaşındaki yıldız oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti Bikinili poz veren 62 yaşındaki yıldız oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti         
00:21
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı         
23:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı         
23:41
İçişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez         
23:32
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük         
23:15
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı         
22:38
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı         
22:11
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor         
21:39
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı         
21:34
Ali Babacan, Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz         
21:23
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması         
21:16
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek         
21:07
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü         
20:01
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici         
19:45
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm 17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm         
19:39
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım         
19:19
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti         
19:12
Emniyet'ten Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi         
19:02
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı         
18:59
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü         
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor         
17:21
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 00:41:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahlı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]