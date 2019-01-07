Silahlı ve Bıçaklı Kavga
10 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada tabancayla yaralanan şüpheli D.T'nin Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.
112 Acil Servis ekiplerince sedye ile adliyeye çıkarılan zanlı, tutuklandı.
Olay
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Aralık'ta, bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Emrah Çetin yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından 3 kişi tutuklanmış, yaralı olan şüphelilerden D.T. ise hastaneye kaldırılmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:56 Kaynak: AA
Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Karısına "Gülüm" Diyen Arkadaşının Boğazını Kesti! Katile Müebbet Hapis Verildi
Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu
Zanlı, Tartışma Yaşadığı Anne-Babasına Av Tüfeğiyle Kurşun Yağdırdı