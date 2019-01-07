Son Dakika Haberleri: Silahlı ve Bıçaklı Kavga

Silahlı ve Bıçaklı Kavga

10 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada tabancayla yaralanan şüpheli D.T'nin Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

112 Acil Servis ekiplerince sedye ile adliyeye çıkarılan zanlı, tutuklandı.

Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Aralık'ta, bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Emrah Çetin yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından 3 kişi tutuklanmış, yaralı olan şüphelilerden D.T. ise hastaneye kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:56 Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel
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