Silahlı ve Bıçaklı Kavga

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada tabancayla yaralanan şüpheli D.T'nin Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.



112 Acil Servis ekiplerince sedye ile adliyeye çıkarılan zanlı, tutuklandı.



Olay



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Aralık'ta, bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Emrah Çetin yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.



Olayın ardından 3 kişi tutuklanmış, yaralı olan şüphelilerden D.T. ise hastaneye kaldırılmıştı.

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