Son Dakika Haberleri: Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.

Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi 159. sokakta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet Kaygın (47) av tüfeği ile Ümit Şimşek ise (35) bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri de sokak üzerinde inceleme yaptı.

Silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:09 Kaynak: AA
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