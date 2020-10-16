İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı

16.10.2020 10:02

İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaat şirketine silahlı ve bombalı saldırıda bulundukları öne sürülen suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir inşaat şirketine silahlı ve bombalı saldırıda bulundukları öne sürülen suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir inşaat şirketine yönelik 20 Eylül'de yapılan silahlı saldırı ile yine aynı şirkete 4 Ekim'de yapılan bombalı saldırı olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri ile MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, bombalı eylemde kullanılan araç ile iki ayrı olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 13 Ekim'de Esenler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, silahlı ve bombalı eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen U.E. liderliğindeki suç örgütü adı altında eyleme katılan S.B., Y.D., G.E.S., A.K. ve F.Ç. yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı

Küçükçekmece, İnşaat, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

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