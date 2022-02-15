Üye Girişi
DİYARBAKIR - 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

DİYARBAKIR - 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

15.02.2022 16:44

Diyarbakır'da 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Diyarbakır'da 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik merkez Yenişehir ilçesinde operasyon başlatıldı.

Operasyonda, "birden fazla kişi ile silahlı yağma" suçundan aranan ve 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. ve E.A. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR - 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
DİYARBAKIR - 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
DİYARBAKIR - 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
DİYARBAKIR - 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Yenişehir, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:14 Dünyanın sonunu merak mı ediyorsunuz? İşte o görüntüler
16:48 Tinder avcılarının taktiklerini bilmek sizi kurban olmaktan kurtarabilir
16:43 EMO Başkanı Bülent Pala: İyileştirme iddiaları tamamen göstermelik
16:42 Çiftlikte yangın çıktı, 3 yaşındaki ikizler canından oldu!
16:38 Sivas'taki cinayette yeni iddialar: Babasını öldürdü, sonra soyunarak dışarı çıktı, donmayı bekledi!
16:31 DiCaprio'nun yeni aşkı! İşte Titanik filminin kedili versiyonu
16:26 İtalya'da rahiplerin tacizine uğrayan mağdurlar adalet için kampanya başlattı
16:25 Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmayınca ödemeyi devlet yapmak zorunda kaldı!
16:19 Pilot uygulama 3 ilde başladı! Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu artık evinde düzenlenecek
16:17 Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 17:24:41. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement