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SİLAHLI YAĞMA SUÇU FİRARİSİ 2 HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI - Son Dakika

SİLAHLI YAĞMA SUÇU FİRARİSİ 2 HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI

16.02.2022 10:05

DİYARBAKIR'da 'Birden fazla kişi ile silahlı yağma' suçundan aranan ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan B.S. ve E.A., tutuklandı.

DİYARBAKIR'da 'Birden fazla kişi ile silahlı yağma' suçundan aranan ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan B.S. ve E.A., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, 1 yıldır 'Birden fazla kişi ile silahla yağma' suçundan aranan ve her birinin 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. ile E.A.'nın saklandığı yer tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SİLAHLI YAĞMA SUÇU FİRARİSİ 2 HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI
SİLAHLI YAĞMA SUÇU FİRARİSİ 2 HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI

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İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLAHLI YAĞMA SUÇU FİRARİSİ 2 HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİLAHLI YAĞMA SUÇU FİRARİSİ 2 HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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