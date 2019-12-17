Silahlı yağma suçundan 4 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silahlı yağma suçundan 4 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Silahlı yağma suçundan 4 şahıs tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir'de yağma iddiası ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali ve tehdit suçundan aranan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı yağma suçundan 4 şahıs tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de yağma iddiası ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali ve tehdit suçundan aranan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de N.U. aralarında husumet bulunan M.D. ve yanında bulunan 3 kişi tarafından kaçırılarak bir bağ evinde darp ettiklerini ve cep telefonunu elinden aldıkları konusuna polise şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında M.D. M.Y., S.Y., ve E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli yağma iddiasıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlali ve tehdit suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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