Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika
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Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı

27.05.2022 18:46

Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası olan 18 şahıs yakalandı Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, hakkında silahla yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası olan 18 şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, hakkında silahla yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U., hakkında adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş., hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T., hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö., hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B., hakkında başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.G. ve çeşitli suçlardan aranan toplamda 18 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda da 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika
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