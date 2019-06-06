Son Dakika Haberleri: Silahlı yağma ve yaralamaya 3 tutuklama
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Silahlı yağma ve yaralamaya 3 tutuklama

1 saat önce

Malatya'da bir kişinin yaralandığı 2 ayrı yağma olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Silahlı yağma ve yaralamaya 3 tutuklama, System.String[]
Malatya'da bir kişinin yaralandığı 2 ayrı yağma olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde yaşanan silahlı yağma ve 1 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yürütülen soruşturmada polis zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi. Zanlıların kimliklerini ve adreslerini belirleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri düzenlediği operasyon ile B.D., B.Ö. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:19 Kaynak: İHA
Malatya, 3. Sayfa
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