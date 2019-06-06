Silahlı yağma ve yaralamaya 3 tutuklama
1 saat önce
Malatya'da bir kişinin yaralandığı 2 ayrı yağma olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:19 Kaynak: İHA
'da bir kişinin yaralandığı 2 ayrı yağma olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya'da 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde yaşanan silahlı yağma ve 1 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yürütülen soruşturmada polis zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi. Zanlıların kimliklerini ve adreslerini belirleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri düzenlediği operasyon ile B.D., B.Ö. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MALATYA
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