Son Dakika Haberleri: Silahlı Yaralama

Silahlı Yaralama

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir markette çıkan tartışmada silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir markette çıkan tartışmada silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yenidoğan Mahallesi Şehit Asteğmen İlhan Namlı Caddesi'nde market işleten Selim D. (37) ile iş yerine gelen Serkan Akman (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selim D, Serkan Akman'a silahla ateş etti.

Vücuduna isabet eden 4 mermiyle ağır yaralanan Akman, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası kaçan Selim D, Bafra'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:28 Kaynak: AA

Serkan Akman, İlkadım, Selim, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 20:08:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı Yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]