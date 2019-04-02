Son Dakika Haberleri: Silahlı Yaralama - Bolu

Silahlı Yaralama - Bolu

37 dakika önce

Bolu'da, eniştesini pompalı tüfekle vuran kişi polis merkezine giderek teslim oldu.

Bolu'da, eniştesini pompalı tüfekle vuran kişi polis merkezine giderek teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Gülnar Sokakta, ikamet eden İ.Ş. (38) ile eşinin yeğeni K.Y. (25) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan K.Y. bir süre sonra elindeki pompalı tüfekle gelerek İ.Ş. ile yeniden tartışarak ateş etmeye başladı.

Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan İ.Ş. yere yığılırken, K.Y. olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı İ.Ş. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak ameliyata alındı.

Olay yerinden K.Y.'nin bir süre sonra silahı ile birlikte Bahçelievler Polis Merkezine giderek etslim olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:15 Kaynak: AA

Gülnar, Polis, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Çöp Kutusundan Mühürlü Oy Pusulası Çıktı Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı Son Dakika! MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi Son Dakika! AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 19:52:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı Yaralama - Bolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]