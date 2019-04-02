Silahlı Yaralama - Bolu

Bolu
'da, eniştesini pompalı tüfekle vuran kişi polis merkezine giderek teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Gülnar
Sokakta, ikamet eden İ.Ş. (38) ile eşinin yeğeni K.Y. (25) arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan K.Y. bir süre sonra elindeki pompalı tüfekle gelerek İ.Ş. ile yeniden tartışarak ateş etmeye başladı.
Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan İ.Ş. yere yığılırken, K.Y. olay yerinden uzaklaştı.
Yaralı İ.Ş. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak ameliyata alındı.
Olay yerinden K.Y.'nin bir süre sonra silahı ile birlikte Bahçelievler Polis
Merkezine giderek etslim olduğu öğrenildi.