Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu sene olmadı! Reytinglerde çakılan O Ses Türkiye ekrana veda ediyor

Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi adliyeye sevk edildi

BİLECİK - Bilecik'te dün gece bir kişinin silahla bacağından yaralanmasıyla sonuçlanan olaya karışan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Bacağından yaralanan ve durumu iyi olan hem davalı hem davacı C.Ş.A.'de ambulansla adliye getirildi.

Olay dün gece Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy girişindeki Devlet Demiryollarına ait köprü altında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; içki içen 5 kişilik bir arkadaş grubu içindeki O.B. ile C.Ş.A. arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Şahılar birbirlerine silah çekerken ateş ettiler. C.Ş.A.'nin silahından çıkan mermi herhangi bir kişiye isabet etmezken, O.B.'nin silahından çıkan mermiler C.Ş.A.'nin ayağına isabet etti. Yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, olay yerinden kaçan şahıs polis ekipleri tarafından takibe alındı. Şahıs kovalamaca sonunda kaçtığı araçla birlikte Aşağıköy'deki evinin önünde polislere teslim oldu. Olay ilgili O.B.'nin aynı sıra I.K., O.K. ve C.A. de gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetti sorgusunun ardından Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi. O.B. de kendisine silah çektiği ve ateş ettiği gerekçesiyle C.Ş.A. şikayetçi olurken, sağlık durumu iyi olan yaralı şahıs adliyeye ambulansla getirildi.