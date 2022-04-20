Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi tutuklandı

20.04.2022 10:34
Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi tutuklandı

Eskişehir'de silahlı yaralama ve darp olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir'de silahlı yaralama ve darp olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 Nisan günü Tepebaşı ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma başlattı. Silahla yaralama ve darp olayına karıştığı tespit edilen O.A., F.S., T.Y., Ç.Ö., U.Y ve C.A.'yı yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltında bulunan 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili yapılan aramalarda ise 3 tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi tutuklandı

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Eskişehir, Tepebaşı, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı yaralama olayına karışan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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