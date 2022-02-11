Silahlı yaralamadan elektronik kelepçe şartıyla serbest bırakıldı, silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece elektronik kelepçe uygulanarak ev hapsi verilip adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesinde silahlı saldırıya uğrayan E.K. yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen T.K. polis tarafından gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen T.K. (24) çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.K. gece yarısı Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesinde silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN