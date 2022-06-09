Silahlı yaralamaya 2 gözaltı - Son Dakika
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Silahlı yaralamaya 2 gözaltı

09.06.2022 16:51
Silahlı yaralamaya 2 gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde dün sabah meydana geldi. Edimine bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan F.K. (34) yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili T.T. ve O.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Canik'ten konut arzına teşvik Canik'ten konut arzına teşvik Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı yaralamaya 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Silahlı yaralamaya 2 gözaltı - Son Dakika
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