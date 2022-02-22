Silahlı yaralamaya 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı yaralamaya 3 gözaltı

22.02.2022 18:18
Silahlı yaralamaya 3 gözaltı

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan R.D.(49) yaralanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R.D. tedavi altına alındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili A.A., E.G. ve Ö.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Rektör Ünal: 'Bal üretiminde marka oluşturmak istiyoruz' Rektör Ünal: 'Bal üretiminde marka oluşturmak istiyoruz' Çaldığı paraları gece kulübünde harcadı Çaldığı paraları gece kulübünde harcadı

Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı yaralamaya 3 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
18:00 Rusya'ya yönelik bir yaptırım da AB'den geldi! Paketin içeriğini açıkladılar
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:25:21. #1.11#
SON DAKİKA: Silahlı yaralamaya 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement