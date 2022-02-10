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Silahlı yaralamaya elektronik kelepçe - Son Dakika

Silahlı yaralamaya elektronik kelepçe

10.02.2022 17:44
Silahlı yaralamaya elektronik kelepçe

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece elektronik kelepçe uygulanarak ev hapsi verilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece elektronik kelepçe uygulanarak ev hapsi verilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan E.K. yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen T.K. polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.K. çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı yaralamaya elektronik kelepçe - Son Dakika


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