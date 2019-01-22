Silahlı Yolcu Uçağı İndirdi
38 dakika önce
Rus yolcu uçağı, Moskova'ya giderken sarhoş ve silahlı olan bir yolcunun "Afganistan'a çek" talebiyle güzergah değiştiren uçak, iniş yaptı.
Rus yolcu uçağı, Moskova
'ya giderken sarhoş ve silahlı olan bir yolcunun " Afganistan
'a çek" talebiyle güzergah değiştiren uçak, iniş yaptı. Rusya
'ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'ndeki Surgut kentinden Moskova'ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı yolcu uçağı, yön değiştirmiş, olayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Uçağın silahlı ve sarhoş bir yolcu yüzünden indiği açıklandı. Yetkililer, 42 yaşında Pavel Ş. isimli sarhoş ve silahlı bir yolcunun uçağın Afganistan'a uçurulmasını istediğini ve tartışma çıkardığını ifade etti. Mürettebatın güzergahın değiştirilmesini isteyen yolcuyu ikna ettiği belirtildi. Havayolu firması Aeroflot konuyla ilgili resmi açıklama yapmazken bir yetkili, "Biz yorum yapmıyor ve olayla ilgili Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'ne başvurmanızı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:31 Kaynak: İHA
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