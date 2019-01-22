Son Dakika Haberleri: Silahlı Yolcu Uçağı İndirdi

Silahlı Yolcu Uçağı İndirdi

38 dakika önce

Rus yolcu uçağı, Moskova'ya giderken sarhoş ve silahlı olan bir yolcunun "Afganistan'a çek" talebiyle güzergah değiştiren uçak, iniş yaptı.

Silahlı Yolcu Uçağı İndirdi, System.String[]
Rus yolcu uçağı, Moskova'ya giderken sarhoş ve silahlı olan bir yolcunun " Afganistan'a çek" talebiyle güzergah değiştiren uçak, iniş yaptı.

Rusya'ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'ndeki Surgut kentinden Moskova'ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı yolcu uçağı, yön değiştirmiş, olayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Uçağın silahlı ve sarhoş bir yolcu yüzünden indiği açıklandı. Yetkililer, 42 yaşında Pavel Ş. isimli sarhoş ve silahlı bir yolcunun uçağın Afganistan'a uçurulmasını istediğini ve tartışma çıkardığını ifade etti. Mürettebatın güzergahın değiştirilmesini isteyen yolcuyu ikna ettiği belirtildi. Havayolu firması Aeroflot konuyla ilgili resmi açıklama yapmazken bir yetkili, "Biz yorum yapmıyor ve olayla ilgili Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'ne başvurmanızı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Afganistan, Moskova, Güncel
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