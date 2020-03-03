Silahlı Yunan askerlerinin karşında botla bekliyorlar - Son Dakika
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Silahlı Yunan askerlerinin karşında botla bekliyorlar

7 saat önce

EDİRNE'den Yunanistan'a gitmek için Meriç Nehri'ni kullanan göçmenlerin geçişleri sürüyor.

Silahlı Yunan askerlerinin karşında botla bekliyorlar, System.String[]
EDİRNE'den Yunanistan'a gitmek için Meriç Nehri'ni kullanan göçmenlerin geçişleri sürüyor. Sınırın sıfır noktasında önlem alan Yunan askerleri, ellerinde silahlarla beklerken, tam karşılarındaki göçmenler ise lastik botta bekliyor.

Edirne'de Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından kente akın eden göçmenler, sınır boyunda Meriç Nehri'ni aşarak, Yunanistan tarafına geçişlerini sürdürüyor. Göçmenleri engellemek için sınırdaki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Yunanistan'da, nehrin karşı kıyısına uzun namlulu silahlı asker ve polisler görevlendirildi. Yunan güvenlik güçleri, geçişleri engellemek için silahla havaya uyarı ateşleri açtı.

Edirne'nin İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde göçmenler, yanlarında lastik botlarla Meriç Nehri'ni geçmek için bekleyişini sürdürürken, karşılarında elleri silahlı Yunan askerlerini de görüyor. Bir grup göçmen, Meriç Nehri'ni aşarak, Yunanistan tarafına geçip, gözden kayboldu. Karşıya geçiş yapan bazı göçmenler ise geri gönderildi.

'BİZİ VURMASINLAR, DİYE ÇOCUKLARI ELLERİMİZLE HAVAYA KALDIRDIK'

Geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra geri gönderilen göçmenlerden, adının Salim (15) olduğunu söyleyen Afgan, Yunan askerlerinin üzerlerine ateş açtığını anlattı. Salim, "Yunan sınırını geçerek yaklaşık 5 kilometre ilerlemiştik. Yol üzerinde ismini bilmediğimiz bir köye yaklaşıyorduk. Bu sırada Yunan askerleri bize ateş etmeye başladı. Beraberimizdeki kadın çocuk ve yaşlılar da olmak üzere kendimizi kurtarmaya çalıştık. Ama köye giremedik. Aslında sınırı geçtik. Sıkmaya başladılar. Yaralananlar oldu. Yapacak bir şey yoktu. İçeri giremedik. Orada yaralanan arkadaşlarımızdan birini aldık. Birini bıraktık. Telefonlarımızı, paramızı aldılar. Kadınları vuruyorlar, çocukları vuruyorlar. Vurmasınlar, diye çocukları ellerimizin üzerine alarak, havaya kaldırdık. Yine de vurdular" dedi.

İHTİYAÇLARI TÜRK TARAFINDA KARŞILANIYOR

Yenikarpuzlu beldesindeki düğün salonunda geçici olarak barınan, kadın ve çocukların da aralarında olduğu yaklaşık 200 göçmenin yeme, içme ve barınma ihtiyaçları, belde ve ilçe belediyesi tarafından karşılanıyor.

Öte yandan Yunan askerlerinin açtığı ateşte vücutlarına saçma isabet etmesi sonucu yaralananlar, tedavilerinin ardından bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı göçmenler ise İpsala'dan ayrılıp, sınırın diğer kesimlerine gidiyor.

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- Edirne
Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:25 Kaynak: DHA
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