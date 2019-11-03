Silahsız Filistinliyi plastik mermiyle vuran İsrail polisinin görüntüleri ortaya çıktı
7 saat önce
İsrail Adalet Bakanlığı, silahsız bir Filistinliyi arkasından plastik mermi ile vuran polis memuru hakkında iddianamenin yakında açıklanacağını duyurdu. Cumartesi günü ortaya çıkan görüntülerde ise kadın memurun, kendi talimatı üzerine uzaklaşan Filistinliyi arkadan vurduğu görülebiliyor
Batı Şeria'dan İsrail tarafına geçmek isteyen bir Filistinlinin İsrail polisi tarafından plastik mermiyle arkadan vurulmasının görüntüleri ortaya çıktı. İsrail Adalet Bakanlığı ise geçen yıl mayıs ayında yaşanan olayla ilgili hukuki sürecin sürdüğünü açıkladı.
İsrail Adalet Bakanlığı, silahsız bir Filistinliyi arkasından plastik mermi ile vuran polis memuru hakkında hazırlanan iddianamenin yakında açıklanacağını duyurdu. Cumartesi günü ortaya çıkan görüntülerde ise kadın memurun, kendi talimatı üzerine uzaklaşan Filistinliyi arkadan vurduğu görülebiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:39
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