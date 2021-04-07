Silahtaroğlu Van Spor: 1-0

Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek

Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek

Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu

Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız