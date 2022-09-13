Silaj makinesine kaptırdığı sol ayağı koptu - Son Dakika
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Silaj makinesine kaptırdığı sol ayağı koptu

13.09.2022 17:06
Silaj makinesine kaptırdığı sol ayağı koptu

MANİSA'da, çiftçi Mustafa Evran'ın (48) silaj makinesine kaptırdığı sol ayağı, bilekten koptu.

MANİSA'da, çiftçi Mustafa Evran'ın (48) silaj makinesine kaptırdığı sol ayağı, bilekten koptu. Evran, ayağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Kula ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Evran, 4 gün önce satın aldığı silaj makinesine sol ayağını kaptırdı. Beraberindeki arkadaşları makineyi durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, sol ayağı bilek hizasından kopan Evran'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Evran, kopan ayağıyla birlikte Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Evran, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alındı. Evran'ın kopan ayağının yerine dikilip, dikilemeyeceğinin henüz belli olmadığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silaj makinesine kaptırdığı sol ayağı koptu - Son Dakika

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