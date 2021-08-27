Silajlık mısır hasadı başladı - Son Dakika

Silajlık mısır hasadı başladı

ERZİNCAN - Erzincan'da yoğun bir şekilde ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı başladı. Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırlar, Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından üreticiden satın alınıyor.

Erzincan'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, mısır silajında ilk hasadı yaptı. Çiftçiler hayvanlarının kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları silaj makineleri ile biçmeye başladı.

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, "Mısır silajında ilimizde hasat ve alım süreci başladı. Ticaret Odasıyla ortaklaşa kurduğumuz 500 başlı düve üretim merkezi için mısır silajı alımını yapıyoruz. Öncelik üyelerimiz. 1500 ton civarından mısır silajımı yapacağız. Tonunu 330 TL'den alımını yapıyoruz. Amacımız Erzincan'da üretim yapan çiftçilerimizin ürünlerini en iyi fiyattan almak" dedi.